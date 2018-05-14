HABER

Akrabasını eşine tacizde bulunduğu için öldürmüş (EK)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 21:58 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akrabasını öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen Şehmuz Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akrabasını öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen Şehmuz Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklamasıTürkiye'den son dakika Kudüs açıklaması
Silivri Jandarma Komutanı gözaltına alındıSilivri Jandarma Komutanı gözaltına alındı
Muharrem İnce'ye sürpriz! Mitingde duygu dolu anlarMuharrem İnce'ye sürpriz! Mitingde duygu dolu anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.