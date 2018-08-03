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Akrabasını hastaneye getiren gence silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda İ.S.(33) küçük yaştaki bir akrabasını tedavi amacıyla götürdüğü hastanede, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. İ.S.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda İ.S.(33) küçük yaştaki bir akrabasını tedavi amacıyla götürdüğü hastanede, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. İ.S. göğsüne ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralınırken, olaya tanık olan aile bireyleri ise sinir krizi geçirdi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece yarısı Adapazarı şehir merkezindeki Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre İ.S. (33), ailesiyle birlikte rahatsızlanan küçük yaştaki akrabalarını tedavi için hastaneye getirdi. Bu sırada hastane önüne gelen husumetlileriyle karşılaşan İ.S.'ye kurşun yağdırıldı. Ailesinin gözü önünde silahlı saldırıya uğrayan İ.S., göğsüne ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDULAR

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, gözlerinin önünde vurulan İ.S.'nin ailesi sinir krizleri geçirdi. Kanlar içerisinde kalan İ.S., görevliler tarafından hemen hastaneye alınarak ilk müdahalesi yapıltı. Durumu ağır olan genç, daha sonra Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerini şeritle çevirerek inceleme yaptı. Olaya tanık olan vatandaşların ifadesine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı İ.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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