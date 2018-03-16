Akrabasını öldüren 18 yaşındaki gence 11 yıl 8 ay hapis

Samsun’da tüfekle 26 yaşındaki akrabasını öldüren 18 yaşındaki genç yargılandığı mahkeme tarafından 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun’un Kavak ilçesi Şeyhresul Mahallesi’nde 19 Şubat 2017’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şakir Uz (26), halasının torunu olan 18 yaşındaki M.G.’nin tüfekle ateş açması sonucu karın boşluğundan vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan M.G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında olay tarihinde yaşı 18’den küçük olan M.G., 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, tüfekle vurularak hayatını kaybeden Şakir Uz’un ölümüne dayanamayan annesi Gülperi Uz (64) olaydan 3 gün sonra üzüntüsünde beyin kanaması geçirip kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetmişti.