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Akrabasını öldürüp, gömen kişiye yardım eden şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 14:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Yusuf Acar'ı (26) tabancayla ateş ederek, öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen akrabası Şehmuz Acar'a (42) gömme sırasında yardım eden Mustafa Z., Bursa'da yakalandı.

Akrabasını öldürüp, gömen kişiye yardım eden şüpheli yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Yusuf Acar'ı (26) tabancayla ateş ederek, öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen akrabası Şehmuz Acar'a (42) gömme sırasında yardım eden Mustafa Z., Bursa'da yakalandı.
Körfez'de taş ustası Yusuf Acar, 9 Mayıs günü ortadan kayboldu. Yusuf Acar'ın yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yusuf Acar'ın yakınları ile görüşülerek, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarında en son Yusuf Acar ile birlikte görülen akrabası Şehmuz Acar'ı gözaltına aldı.
Şehmuz Acar, 2 gün süren sorgulamanın ardından akrabası olan Yusuf Acar'ı öldürdüğünü söyledi. NATO boru hattındaki akaryakıt hırsızlığıyla ilgili olarak tutuklanan Şehmuz Acar, 15 ay cezaevinde kaldığını, cezaevinden çıktığında Yusuf Acar'ın eşine tacizde bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Şehmuz Acar, Yusuf Acar'ı tabanca ile 3 el başına, 3 el de vücuduna ateş ederek öldürdüğünü itiraf ederken, cesedi ormanlık alanda gömdüğü yeri gösterdi. Acar, cezaevinde bulunduğu sırada Yusuf Acar'ın eşini taciz ettiğini ileri sürdü.
Şehmuz Acar, tutuklanırken, polis tarafından soruşturma sürdürüldü. Acar'a, cesedin gömülmesi sırasında yardımcı olan Mustafa Z., takibe alındı. Mustafa Z., Bursa'nın Yıldırım ilçesi Molla Arap Mahallesi'nde bulunan evinde gözaltına alındı. Mustafa Z.'nin evinde yapılan aramada, silah ele geçirilirken, Bursa'da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtığı öğrenildi.
Mustafa Z., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Akrabasını öldürüp, gömen kişiye yardım eden şüpheli yakalandı

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