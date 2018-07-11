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Akrabasını tüfekle vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde Tolga Y., husumetli olduğu akrabası Mustafa Y.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde Tolga Y., husumetli olduğu akrabası Mustafa Y.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, dün akşam Salıpazarı ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Tolga Y. ile akrabası Mustafa Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga Y., evden aldığı av tüfeği ile Mustafa Y.' yi kasık bölgesinden bir el ateş ederek yaraladı. Mustafa Y., olay yerine çağırılan ambulansla Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Mustafa Y., bugün hayatını kaybetti.
Jandarma olayın ardından kaçan Tolga Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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