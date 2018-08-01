Akrabasını yaraladıktan sonra sosyal medyada paylaşım yaptı

Aziz GÜVENER/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde akrabası M.K.'yi (19) tabancayla yaraladıktan sonra kaçan İ.K. (24), olaydan dakikalar sonra, sosyal medya hesabından, sinema sanatçısı Yılmaz Güney'e ait olduğu iddia edilen, "Benim kim olduğumu merak edenler, şerefsiz olana belayım" sözünü paylaştı.
Olay, Karapürçek ilçesi Teketaban Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında yaşandı. 1 yıl önce yaşanan yaralama olayından dolayı aralarında husumet bulunan M.K. ve akrabası İ.K, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran İ.K., M.K.'ye ateş etti. M.K., kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralanırken, İ.K. ise olaydan sonra kaçtı. Yaralı, gelen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli İ.K. ise olaydan dakikalar sonra, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. İ.K., sinema sanatçısı Yılmaz Güney'e ait olduğu iddia edilen, "Benim kim olduğumu merak edenler, adam olana can, it olana kemik atan, şerefsiz olana belayım" sözünü paylaştı. Şüpheli kısa bir süre sonra da ormanlık alanda çekildiği fotoğrafı yayınlayarak üzerine "Sokaklar karar verir, elbet bir gün" notunu yazdı. Jandarmanın şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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