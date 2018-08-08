HABER

Akrabasını yaralayanlara saldırı hazırlığındayken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, hastane önünde akrabasını yaralayan 3 kişiye, Emniyet Müdürlüğü çıkışında saldırı hazırlığı yapan Ş.S.

Akrabasını yaralayanlara saldırı hazırlığındayken yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, hastane önünde akrabasını yaralayan 3 kişiye, Emniyet Müdürlüğü çıkışında saldırı hazırlığı yapan Ş.S. (22), üzerindeki 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı. Hastanenin önündeki saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
2 Ağustos Perşembe gecesi meydana gelen olayda, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne bir yakınının çocuğunu getiren İ.S. (35), silahlı saldırıya uğradı. Acil servis önünde bekleyen İ.S., başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla ilgili olarak S.K., K.K. ve B.P.'yi gözaltına aldı. 3 kişinin sorgusu devam ederken, Emniyet Müdürlüğü'nün çevresinde bulunan Ş.S., gözaltına alındı. Ş.S.'nin üzerinde 1 adet 9 milimetre çapında ve 1 adet 7.65 milimetre çapında 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Ş.S. ile birlikte silahların sahipleri oldukları belirlenen H.T. ile R.T. de gözaltına alındı. Ş.S.'nin, hastane önünde saldırıya uğrayan İ.S.'nin akrabası olduğu belirlendi. İki olayla ilgili 6 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Saldırıda 2'si başına olmak üzere vücuduna 8 kurşun isabet eden İ.S.'nin tedavisinin ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.
Bu arada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, hastane önündeki saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerini basınla paylaştı. Görüntülerde, İ.S.'nin 3 kişi tarafından silahla vurulmasının ardından, saldırganlardan birinin İ.S.'nin yakınına gelerek başına 2 el daha ateş ettiği görülüyor. Görüntünün devamında saldırganların, İ.S.'nin yanında bulunan ve Çocuk Acil Servis girişinden içeri girmeye çalışan bir kişiye de ateş etmeye çalıştığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Akrabasını yaralayanlara saldırı hazırlığındayken yakalandıAkrabasını yaralayanlara saldırı hazırlığındayken yakalandıAkrabasını yaralayanlara saldırı hazırlığındayken yakalandıAkrabasını yaralayanlara saldırı hazırlığındayken yakalandı

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Yıldırım düşen ağaçta iz oluştuYıldırım düşen ağaçta iz oluştu
Manavgat Irmağı'na giren genç boğulduManavgat Irmağı'na giren genç boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

İlginizi Çekebilir

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.