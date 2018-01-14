HABER

Akrobatik hareketler yaparken falezlerden düşüp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, akrobatik hareketler yaparken falezlerden düşüp, yaralanan Eren Kesici (14), deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Karalioğlu Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Parka gelen Eren Kesici ile Salih Çavuşoğlu (13), falezler kısmında, yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki duvar bariyerin üzerinde akrobatik hareketler yapmaya başladı. Görgü tanıklarına göre, Kesici, bariyerin üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten kayalıklara yuvarlandı. Kesici'nin arkadaşı Çavuşoğlu ise çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, çocuğun yanına inerek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kesici'ye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ve UMKE ekipleri, denize yakın bölgede bulunan çocuğun, arazinin sarp olması nedeniyle yukarıya alınamayacağını belirterek, deniz polisinden yardım istedi. Olay yerine deniz polisi ile itfaiye ekipleri tarafından sedyeyle bota alınan Kesici, Yat Limanı'na götürülerek, sağlık ekibine teslim edildi.

Eren Kesici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kurtarma çalışmaları sırasında arkadaşını yalnız bırakmayan Salih Çavuşoğlu, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

20 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti! Arkadaşının yorumuna bu cevabı vermiş

Marmaris doluya teslim oldu!

Marmaris doluya teslim oldu!

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.