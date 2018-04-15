HABER

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 22:49 | Son Güncelleme

Aksaray'da 34 yaşındaki İdris Çınardere'nin cansız bedeni, arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda, apartman sakinleri tarafından bulundu. Apartmanın 3'üncü ve 4'üncü kattaki koridorlarda, kırık saat parçalarına ve kavga edildiğine dair izlere rastlayan polis ekipleri, Çınardere'nin arkadaşı Neşet H.'yi gözaltına aldı.

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da, 34 yaşındaki İdris Çınardere, arkadaşının oturduğu binanın boşluğunda, apartman sakinlerince ölü bulundu. Binada inceleme yapan polisler, 3'üncü ve 4'üncü kattaki koridorlarda, kırık saat parçalarına ve kavga edildiğine dair izlere rastladı.

DHA'nın haberine göre, Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği sanılırken, arkadaşı 25 yaşındaki Neşet H. gözaltına alındı.

Apartman sakinleri, sabah saatlerinde, merdiven boşluğunun duvarı üzerinde, vücudu aşağı sarkmış, kanlar içinde, hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, duvar üzerindeki kişinin, yüksekten düşmesi sonucu öldüğünü belirledi.

ölüm

ARKADAŞINI ZİYARETE GELMİŞTİ

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri ise cesedin çiftçi İdris Çınardere'ye ait olduğunu ve 2'nci katta oturan arkadaşı güvenlik görevlisi Neşet H.'yi ziyarete geldiğini tespit etti.

BİNANIN BAZI KATLARINDA KIRIK SAAT PARÇALARI VE KAVGA EDİLDİĞİNE DAİR İZLER BULUNDU

6 katlı binanın 3'üncü ve 4'üncü katındaki koridorlarda, kırık saat parçalarının ve kavga edildiğine dair izlerin bulunması nedeniyle Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği üzerinde duruldu.

1920423_092e9db2df4c3de28a475cd780329cbc

Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandıDoçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
Diyanet'e 'deizm' eleştirisiDiyanet'e 'deizm' eleştirisi
Boğaz'da bir ilk! 5 günlük kabusBoğaz'da bir ilk! 5 günlük kabus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray İdris Çınardere şüpheli ölüm apartman boşluğundaki ceset

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Taksim'de korku dolu anlar! Polis memuru alevlerin arasından böyle aldı!

Taksim'de korku dolu anlar! Polis memuru alevlerin arasından böyle aldı!

Taksim'de korku dolu anlar!

Taksim'de korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.