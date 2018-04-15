Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da, 34 yaşındaki İdris Çınardere, arkadaşının oturduğu binanın boşluğunda, apartman sakinlerince ölü bulundu. Binada inceleme yapan polisler, 3'üncü ve 4'üncü kattaki koridorlarda, kırık saat parçalarına ve kavga edildiğine dair izlere rastladı.
DHA'nın haberine göre, Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği sanılırken, arkadaşı 25 yaşındaki Neşet H. gözaltına alındı.
Apartman sakinleri, sabah saatlerinde, merdiven boşluğunun duvarı üzerinde, vücudu aşağı sarkmış, kanlar içinde, hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, duvar üzerindeki kişinin, yüksekten düşmesi sonucu öldüğünü belirledi.
ARKADAŞINI ZİYARETE GELMİŞTİ
Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri ise cesedin çiftçi İdris Çınardere'ye ait olduğunu ve 2'nci katta oturan arkadaşı güvenlik görevlisi Neşet H.'yi ziyarete geldiğini tespit etti.
BİNANIN BAZI KATLARINDA KIRIK SAAT PARÇALARI VE KAVGA EDİLDİĞİNE DAİR İZLER BULUNDU
6 katlı binanın 3'üncü ve 4'üncü katındaki koridorlarda, kırık saat parçalarının ve kavga edildiğine dair izlerin bulunması nedeniyle Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği üzerinde duruldu.
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme
İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!
Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum