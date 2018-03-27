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Aksaray merkezli 2 ilde FETÖ/PDY operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Aksaray merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Aksaray merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray ve Şırnak’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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