Aksaray merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Aksaray’da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini engellemeye ve deşifre etmeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan 3 kişiyi tespit etti. 1’i Kocaeli’nde, 2’si Aksaray’da belirlenen Mehmet A., Özcan G. ve Yaşar C. yapılan uzun süreli teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşılması sonrasında gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.