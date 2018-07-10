Aksaray merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7'si asker 8 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY merkezli 5 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksaray merkezli 5 ilde, 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Aksaray, Ankara, Konya, Amasya ve Erzurum'da, 7'si muvazzaf asker 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgüt sorumluları tarafından ankesörlü telefondan ardışık olarak arandıkları, örgüt içerisinde gizli faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 8 şüpheli, Aksaray Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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