Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün öğrenci yapılanmasında mahrem abi olarak görev yaptığı ileri sürülen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine Aksaray merkezli 20 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Soruşturma sürüyor.
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