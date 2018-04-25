HABER

Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 41 askere gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

AKSARAY merkezli 25 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hasan BÖLÜKBAŞ/KONYA, (DHA) - AKSARAY merkezli 25 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1’i emekli 2 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 1’i ihraç 34 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için bugün 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!
Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!Abdullah Gül adaylığa yeşil ışık yaktı!
Son ankette bomba sonuçlar! İşte partilerin oy oranlarıSon ankette bomba sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.