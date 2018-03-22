Aksaray’da 4 araçlık zincirleme kaza

Aksaray’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza, Aksaray-Ankara karayolu üzerindeki TOKİ Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan Seyit G. (52) idaresindeki 68 KS 922 plakalı otomobil ile Emre Y. (22) idaresindeki 06 SGZ 72 plakalı otomobil, Sedat A. (40) idaresindeki 68 KH 178 plakalı kamyonet ve Denhal A. (45) idaresindeki 68 BN 696 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolu trafiği yarım saat boyunca tek şeritten verildi. Karayolunda araçlar çekicilerle bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum