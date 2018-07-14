Aksaray'da 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY (DHA) AKSARAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent giriş çıkışlarında yaptıkları rutin kontrollerde şüphelendikleri Antalya plakalı bir otomobili durdurdu. Polis, otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı 6 bin 500 paket sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. (40) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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