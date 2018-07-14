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Aksaray'da 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Aksaray'da 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent giriş çıkışlarında yaptıkları rutin kontrollerde şüphelendikleri Antalya plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçağı 6 bin 500 paket sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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