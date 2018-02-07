Aksaray’da Afganistanlı zehir tacirlerine operasyon

Aksaray’da Afganistan uyruklu uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay kadar teknik ve fiziksel takip yapan polis ekipleri yeterli delile ulaşarak gece yarısı operasyon için düğmeye bastı. Kılıçaslan Mahallesinde 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Polis ekipleri evlerin içini ve çevresini narkotik köpeği ’Dino’ ile didik didik aradı. Yapılan aramalarda ev ve çeşitli yerlere saklanmış 592 gram afyon sakızı, 6 gram eroin maddesi ve 4 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ile suçtan elde edilen 11 bin 535 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili Dın Mohammad Uzbek (46) ile Farhat Ashooorı (23) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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