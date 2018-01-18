Aksaray'da ambulansla, otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir fabrikada çalıştığı atölyede elinden yaralanan işçiyi hastaneye götüren ambulansın, otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda meydana geldi. Savaş Öztapan, çalıştığı kamyon fabrikasının atölyesinde elinden yaralandı. Yaralı Öztapan, fabrikaya ait ambulansla, hastaneye götürülmek için yola çıktı. Alper Oğul yönetimindeki ambulans, kavşakta Bayram Aydoğdu yönetimindeki 68 DZ 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Aydoğdu ve Oğul ile ambulansta yaralı olarak taşınan Öztapan, sağlık memuru Alaaddin Aygül ve işçi temsilcisi Ali Aydoğan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edilirken soruşturma başlatıldı.

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