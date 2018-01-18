Aksaray'da ambulansla, otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir fabrikada çalıştığı atölyede elinden yaralanan işçiyi hastaneye götüren ambulansın, otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda meydana geldi. Savaş Öztapan, çalıştığı kamyon fabrikasının atölyesinde elinden yaralandı. Yaralı Öztapan, fabrikaya aitambulansla, hastaneye götürülmek için yola çıktı. Alper Oğul yönetimindeki ambulans, kavşakta Bayram Aydoğdu yönetimindeki 68 DZ 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Aydoğdu ve Oğul ile ambulansta yaralı olarak taşınan Öztapan, sağlık memuru Alaaddin Aygül ve işçi temsilcisi Ali Aydoğan yaralandı. Yaralılar,ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edilirken soruşturma başlatıldı.
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
Suç örgütü lideri İsmail Altınışık lüks rezidansta yakalandı!
Bütün ülke panikte! Fotoğraftaki skandal her şeyi ortaya çıkardı
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Terör örgütü PKK'nın kirli Afrin oyunu deşifre oldu
İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay
Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...
CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum