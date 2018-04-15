Aksaray’da bir kişi apartman boşluğunda ölü bulundu

Aksaray’da 34 yaşındaki şahıs, apartman boşluğunda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan İdris Çınardere (34), Nakkaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’ndaki Sultan Apartmanı’nda apartman boşluğunda ölü bulundu. Apartman boşluğunda birinin hareketsiz şekilde yattığını gören apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri apartman ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Apartmanın 2’inci katında oturduğu öğrenilen Çınardere’nin düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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