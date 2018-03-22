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Aksaray’da elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 13:48 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın, Paşacık Mahallesi 1637 Sokak Kaya Apartmanında meydana geldi.

Aksaray’da elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Aksaray’da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, Paşacık Mahallesi 1637 Sokak Kaya Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, patlama sesinden korkarak tansiyonu düşen yaşlı bir kadın baygınlık geçirdi. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen yaşlı kadın daha sonra yeniden evine çıktı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aksaray’da elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Aksaray’da elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Aksaray’da elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

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