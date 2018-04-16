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Aksaray’da FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 13:35 | Son Güncelleme

Aksaray’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylar önce ihraç olan 1 mühendis ve 1 memur yapılan operasyonla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aylar önce ihraç edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı.

Aksaray’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylar önce ihraç olan 1 mühendis ve 1 memur yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aylar önce ihraç edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı. Yakalama kararının ardından il merkezinde ikamet eden, Karayollarında Veri Hazırlama Memuru olarak çalışırken 672 KHK ile ihraç olan şüpheli Neşe T. ve DSİ’de mühendis olarak çalışırken 675 KHK işe ihraç olan şüpheli E. Sirkeci, Sulh Ceza Hakimliğinin arama, yakalama, gözaltına alma ve el koyma kararı gereği Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.

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