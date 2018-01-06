Aksaray'da Grup İmera konserine büyük ilgi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da konser veren Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera, yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu.Aksaray Belediyesince düzenlenenkonserle sevenleriyle buluşan Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera 3 saat boyunca sahnede kaldı. Karadeniz müziğini davetlilere sunan İmera grubu uzun süre alkış aldı. Gruba teşekkür eden Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şöyle dedi:"Artık Aksaray'ımızsalona sığmıyor. Buradan şunu anlıyorum ki, bundan sonra çok büyük salonlar yapacağız. Eğer horon yapmasını bilseydim burada size horon oynardım. İmera'nın ağzına sağlık. Salonu dolduran sizlere de teşekkür ediyorum."