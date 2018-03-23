Aksaray’da inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı

Aksaray’da bir inşaatın 3’üncü katından düşen Afganistan uyruklu şahıs yaralandı.

Olay, Şeyh Hamit Mahallesi’nde yapımı süren 7 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3’üncü katında çalıştığı öğrenilen Afganistan uyruklu Hamid A. (19), iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaralanan Hamid A., mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hamid A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.