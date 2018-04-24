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Aksaray'da kitap fuarı ve çocuk festivaline yoğun ilgi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

AKSARAY'da düzenlenen '2'nci Aksaray Kitap Fuarı ve 1'inci Çocuk Festivali'ne okuyucular ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Aksaray'da kitap fuarı ve çocuk festivaline yoğun ilgi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da düzenlenen '2'nci Aksaray Kitap Fuarı ve 1'inci Çocuk Festivali'ne okuyucular ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen '2'nci Aksaray Kitap Fuarı ve 1'inci Çocuk Festivali' törenle kapılarını açtı. Törene, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Festival ve kitap fuarına ilgi yoğun oldu.
Kitap fuarına yaklaşık 100 yayınevi ve 70'in üzerinde yazarın katıldığını belirten Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kentte ilk kez bu kadar büyük bir kitap ve çocuk festivalinin gerçekleştiğini belirtti. Fuar ve festivalin 29 Nisan'a kadar devam edeceğini ifade eden Yazgı, şunları söyledi:
''Kitap fuarında geçen yılla bu yıl arasındaki farkı, yazar ve yayınevi olarak tam iki katına çıkardık. Dolayısıyla 100'ün üzerinde yayınevimizin katılımı var. Aynı şekilde 70’in üzerinde yazarımız burada olacak. Kitap festivalimiz 1 hafta boyunca sürecek. Bu etkinliğimizin yanında bir diğer etkinliğimiz de çocuk festivalidir. Bunu da ilk defa düzenliyoruz. Çocuklarımızın 23 Nisan haftasında hoş vakit geçirmesi, bu günleri unutmamaları için bir alan oluşturduk. Bir hafta boyunca devam edecek olan festivalimize Aksaray’daki bütün çocuklarımızı bekliyorum."
Davetli ve ziyaretçiler, açılışın ardından kitap stantlarını gezdi. Çocuklar ise festival kapsamında oyunlarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

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Aksaray'da kitap fuarı ve çocuk festivaline yoğun ilgiAksaray'da kitap fuarı ve çocuk festivaline yoğun ilgiAksaray'da kitap fuarı ve çocuk festivaline yoğun ilgiAksaray'da kitap fuarı ve çocuk festivaline yoğun ilgi

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