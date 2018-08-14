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Aksaray'da orman yangını 100 dönüm mera alanı kül oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 00:09 | Son Güncelleme

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI  Aksaray'da Karacaören Köyü ile Hasan Dağı arasındaki alanda çıkan yangında, alevler yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Aksaray'da Karacaören Köyü ile Hasan Dağı arasındaki alanda çıkan yangında, alevler yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkmasının ardından başta Aksaray, olmak üzere Konya, Niğe ve Karaman'dan, Orman İşletme Müdürlükleri ve belediyelerin itfaiye ekipleri ile AFAD, yangına müdahele etti. Adana'dan gelen helikopterde, havada destekte bulundu. Yaklaşık 70 ekibin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Arasında ormanlık bölümünde bulunduğu yaklaşık 200 dönümlük mera alanı kül oldu. Kızılay, akşam saatlerinde bölgeye gelerek, çalışanlara yemek dağıttı. 112 Acil Servis ekipleri de çalışma sırasında dumandan etkilenenlere müdahalede bulundu.

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