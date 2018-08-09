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Aksaray'da otomobil takla attı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 13:51 | Son Güncelleme

AKSARAY'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Dağ (63) yönetimindeki 63 M 2063 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Mustafa Dağ, Ümmügülsüm Dağ (21), Ayşe Aysel Dağ (58), Mustafa Arda Yılmaz (11) ve Aslıhan Yılmaz (15) yaralandı. Araçta sıkışan Ümmügülsüm Dağ, itfaiye ve AFAD ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Aksaray'da otomobil takla attı: 5 yaralı

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