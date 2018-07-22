Aksaray'da otomobilde 1403 ecstasy hap ele geçirildi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 1403 ecstasy hap ele geçirildi. Sürücü Mustafa Akpınar (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirilip, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada uyuşturucu hapları Mustafa Akpınar'ın otomobille Aksaray'a getireceğini saptandı. Takibe alınan Akpınar'ın otomobili, dün Aksaray kent merkezi girişinde durduruldu. Eğitimli köpekle yapılan aramada, aracın farklı noktalarına gizlenmiş 1403 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Akpınar da çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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