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Aksaray'da otomobildeki çifte cinayette kocaya gözaltı (4) 

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 49 dakika önce

TUTUKLANDI

Aksaray'da bir tarlada otomobil içinde tabancayla öldürülmüş olarak bulunan Tuncer Kütük (27) ve yanındaki Mediha Akdağ (50) cinayetiyle ilgili gözaltına alına Mediha Akdağ'ın iki yıldır boşanma davası süren eşi Şükrü Akdağ (52) , yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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