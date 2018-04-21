Aksaray’da piknik alanlarında polis uygulaması

Aksaray’da polis ekipleri hafta sonu olması nedeniyle halkın piknik yaptığı alanlarda geniş çaplı uygulama yaptı.
Aksaray’da hafta sonu olması nedeniyle halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamalar yapan polis ekipleri, Kılıçaslan Parkı’nda geniş çaplı bir uygulama yaptı. Park içerisinde uygulama yapan polis ekipleri piknik yapan vatandaşların GBT’lerini sorguladı. Diğer taraftan parkın giriş ve çıkışlarını tutan polis ekipleri araçlar üzerinde de aramalar yaptı. Yapılan uygulamada bir şahıs üzerinde kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
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