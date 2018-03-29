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Aksaray’da sebze ve meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 13:54 | Son Güncelleme

Aksaray’da sebze ve meyve yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Aksaray’da sebze ve meyve yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Ferman A. (48) idaresindeki 23 AB 049 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tırın dorsesinde bulunan sebze ve meyveler yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kolunun kırıldığı öğrenilen yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası Aksaray Nevşehir Karayolu Nevşehir istikametine yol 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu karayolu, devrilen tırın çekilmesiyle trafiğe yeniden açıldı.

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