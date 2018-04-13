Aksaray’da silahlı kavga: 1 yaralı

Aksaray’da çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Hashas Mahallesi Cuma semt pazarı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki husumetten dolayı görüşmek için buluşan İsa Numan Demirtaş (26) ve Osman K. (45) tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Osman K. aracındaki pompalı tüfeği alarak İsa Numan Demirtaş’a bir el ateş etti. Göğsünden aldığı saçmalarla yaralanan İsa Numan Demirtaş ağır yaralanırken, tüfek sesini duyan mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Demirtaş’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri Osman K’nın yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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