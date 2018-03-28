Aksaray'da tarihi İncil ele geçirildi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda deri üzerine işlenmiş tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Kemal S. ile Ebru S., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Ebru- Kemal S. çiftinin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda deri üzerine işlenmiş tarihi eser niteliği taşıdığı üzerinde durulan İncil ele geçirildi. Çift gözaltına alınırken, İncil de incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. İki kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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