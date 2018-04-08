Aksaray’da tarihi İncil ele geçirildi

Aksaray’da polisin bir otomobilde yaptığı aramada deri üzerine işlenmiş tarihi İncil bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Adana karayolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Sertip B. idaresindeki 41 YB 225 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, araçta yaptığı aramada deri üzerine işlenmiş tarihi İncil buldu. Sürücü Sertip B. ile otomobildeki Suriye uyruklu Darsım H, Sowd H. ve Irak uyruklu Muhammed H. gözaltına alındı.

Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.