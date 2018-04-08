HABER

Aksaray’da tarihi İncil ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 10:15 | Son Güncelleme

Aksaray’da polisin bir otomobilde yaptığı aramada deri üzerine işlenmiş tarihi İncil bulundu.Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Adana karayolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Sertip B.

Aksaray’da tarihi İncil ele geçirildi

Aksaray’da polisin bir otomobilde yaptığı aramada deri üzerine işlenmiş tarihi İncil bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Adana karayolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Sertip B. idaresindeki 41 YB 225 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, araçta yaptığı aramada deri üzerine işlenmiş tarihi İncil buldu. Sürücü Sertip B. ile otomobildeki Suriye uyruklu Darsım H, Sowd H. ve Irak uyruklu Muhammed H. gözaltına alındı.
Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da tarihi İncil ele geçirildi

Aksaray’da tarihi İncil ele geçirildi

Aksaray’da tarihi İncil ele geçirildi

Aksaray’da tarihi İncil ele geçirildi

'Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!''Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!'
Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulunduDüşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

Türkiye'ye akın etmişlerdi! Sınır dışı edildiler

Türkiye'ye akın etmişlerdi! Sınır dışı edildiler

Feci kaza! 60 metrelik uçuruma yuvarlandı!

Feci kaza! 60 metrelik uçuruma yuvarlandı!

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.