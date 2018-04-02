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Aksaray’da toplu taşıma araçları denetlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

Aksaray’da polis ekipleri, toplu taşıma araçları üzerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ve Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, karayolları ve şehir içerisinde öğrenci servisleri başta olmak üzere toplu taşıma araçlarını sürekli olarak denetim altında tutuyor.

Aksaray’da polis ekipleri, toplu taşıma araçları üzerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ve Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, karayolları ve şehir içerisinde öğrenci servisleri başta olmak üzere toplu taşıma araçlarını sürekli olarak denetim altında tutuyor. Olumsuzluklara göz açtırmayan polis ekipleri, sürücü belgesinden araç kontrollerine kadar didik didik denetleme yapıyor. Araç sürücüleri ise uygulamalardan memnun olduklarını dile getirdi. Polis ekiplerinin sürekli uygulama yaptığını belirten sürücüler, öğrenciler açısından da vatandaşlar açısından da uygulamaların son derece önemli olduğunu söyledi.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Nail Sevgican, "Toplu taşıma araçları üzerinde uygulama yapıyoruz. Bölge trafik denetleme şube müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz araçların hız kontrollerini yaparken, şehir merkezindeki trafik ekiplerimiz de toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar yapıyor. Bu uygulamalarda sürücülerin cep telefonu ile konuşmaları, buna benzer kural ihlalleri, emniyet kemeri kontrolleri konusunda eksikleri olup olmadığı kontrolleri yapılıyor. Trafik düzeni ve güvenliğine yönelik olarak bu çalışmalarımız zaman zaman devam edecek" dedi.

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