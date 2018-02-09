Aksaray’da yanmış erkek cesedinin kimliği belirlendi

Aksaray’da dün bir bağ evinde yanmış olarak bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kireçlik mevkiinde bulunan bir bağ evinde bekçi Ramazan Elçi (53) tarafından yanmış erkek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bağ evindeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Polisin evde yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılan cesedin 29 yaşındaki Göksel Ecevit’e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili araştırma başlatan polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.