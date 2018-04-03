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Aksaray’da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 14:38 | Son Güncelleme

Aksaray’da yolcu otobüsüne operasyon düzenleyen polis ekipleri, bir yolcunun valizinde bin adet uyuşturucu hap, 200 gram skunk ve 3 gram metamfetamin ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu otobüsüyle doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı bilgisine ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plaka ve yolcu ismini belirledikleri otobüsü takibe aldı.

Aksaray’da yolcu otobüsüne operasyon düzenleyen polis ekipleri, bir yolcunun valizinde bin adet uyuşturucu hap, 200 gram skunk ve 3 gram metamfetamin ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu otobüsüyle doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı bilgisine ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plaka ve yolcu ismini belirledikleri otobüsü takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından Aksaray-Ankara karayolunun 40’ıncı kilometresinde operasyon için düğmeye basan polis ekipleri otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan Metin E.’yi (47) gözaltına alan ekipler, daha sonra otobüsün bagajındaki şahsa ait valizde arama yaptı. Yapılan aramada valiz içerisinde bin adet uyuşturucu hap, 200 gram skunk ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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