Aksaray’da yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi

Aksaray’da operasyon düzenleyen polis, 2 bin 500 şişe sahte içki, 5 bin adet sahte bandrol ve çok sayıda içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon, Hacılar Harmanı Mahallesi’nde müstakil bir eve gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir evde sahte içki imalathanesi oluşturulduğunu ve sahte içkilerin piyasaya sürüldüğünü belirleyen polis, teknik ve fiziksel takip sonucu operasyon için gece yarısı düğmeye bastı. Müstakil bir eve gerçekleştirilen operasyonda Mustafa Ç. (38), Nuh B. (44) ve Ramazan Ç. (32) isimli 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 bin 500 şişe sahte içki, 5 bin adet sahte bandrol ve çok sayıda içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.