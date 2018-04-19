Akşehir Belediyesi silahla vurulan köpeğin tedavisini yaptırdı

Konya’nın Akşehir ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan köpek, Akşehir Belediyesinin girişimleriyle tedavisi yaptırıldı.

Akşehir ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan yaralı köpek, Akşehir Belediyesi tarafından Konya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tedavi ettirildi. Yasa gereği bulunduğu ortama salınması gereken köpek, Akşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kredi Yurtlar Kurumu yakınındaki alanda doğal ortamına bırakılması düşünüldü ancak hayvan severlerin isteği üzerine bir müddet belediye tesislerinde bakılacak.

Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehirli hayvan severler ve basın mensupları ile birlikte silahla yaralanmış olarak bulunan ve tedavisi yaptırılan köpeği doğal ortamına bırakmak için geldiği Kredi Yurtlar Kurumu yakınına açıklamalarda bulundu. Başkan Yardımcısı Yıldız, “Bu köpekle ilgili olarak bazı çevreler tarafından Belediyemiz ve Kredi Yurtlar Kurumu’muzla ilgili olarak hunharca bir linç girişimi yapılmış ancak bu yaralı hayvan belediyemizce Konya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde 10 gün boyunca tedavi ettirilmiştir. Biz bu yaralı köpeğimizin tedavi edildiğini ve iyi bir konumda olduğunu hayvan severlerimizin ve basınımızın önünde gösteriyoruz. Bu linçi yapanlardan biz Belediye Başkanımız, şahsımız, KYK Müdürümüz ve çalışanlarımız adına da bir özür bekliyoruz. Biz sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz ve bununla ilgili olarak aracımız ve ekibimiz hazır durumdadır. Bu yaralı köpeğimiz de belediyemiz tarafından Konya’da tedavi ettirilmiş ve sağlığına kavuşan bu köpeğimiz kanun gereğince bulunduğu ortama geri bırakılacaktır” dedi.

Akşehirli hayvan severlerde vurularak yaralanan köpeğin Akşehir Belediyesince tedavi ettirilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, Akşehir Belediyesine ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Tedavisi tamamlanan köpek bulunduğu doğal ortamına geri bırakılacakken hayvan severlerin isteği üzerine bir müddet belediye tesislerinde bakılacak. Bu süre zarfında hayvan severler tarafından köpeğin sahiplendirilmesine çalışılacağı, sahiplenilmezse doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.