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Akşehir evleri ile Safranbolu evlerine rakip oluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesindeki tarihi evler, UNECSO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Karabük'teki Safranbolu evlerine rakip olmaya hazırlanıyor.

Akşehir evleri ile Safranbolu evlerine rakip oluyor

Hasan DÖNMEZ- Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesindeki tarihi evler, UNECSO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Karabük'teki Safranbolu evlerine rakip olmaya hazırlanıyor. İlçede 2000 tarihi evden 254'ü restore edilirken, diğerlerinde ise çalışmalar sürüyor.
Türk mizah tarihinde önemli bir yere sahip olan Nasreddin Hoca ve bölgede yetişen 'Napolyon' kirazıyla tanınan Akşehir'de, tarihi evler restore edilerek Mevlana Müzesi ve Kapadokya gezisi yapmak isteyenlerin güzergahında yeni bir turizm bölgesi olmayı hedefliyor.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, evlerin restorasyonuyla hem tarihi mirasa sahip çıktıklarını, hem de o bölgeyi turizme kazandırmaya çalıştıklarını belirtti. Evlerin kendine özgü mimarisiyle cumbalı olduğunu belirten Akkaya, şöyle konuştu:
''Kendine özgü mimarıyla cumbalı yaklaşık 2000 civarı evimiz var. Biz göreve geldiğimizde 54'ü restore edilip sokak sağlıklaştırılması yapılmıştı. Geçtiğimiz 4 yıl içinde 200 tanesi bitti ve 107'sinin inşaatları da devam ediyor. Bu bizim tarihi mirasımız. Onları yıkılıp gitmekten kurtarıyoruz. Tekrar Akşehirimizin turizm potansiyeline kazandırıyoruz. Ecdadımızın bu eserlerine sahip çıkıp, vefa borcunu ödüyoruz. Ayrıca içinde oturan insanlar da dar gelirli insanlar. Burası Akşehir'in ilk kurulduğu mahalle, daha sonra modern evler yapılınca ekonomik seviyesi iyi olan hemşehrilerimiz oraya taşınmış, buraya da dar gelirli vatandaşlarımız konuşlanmış. Onların da bunları yaptırmaya imkanı yok. Biz bu vesileyle daha sağlık ve güvenli yapı kazandırmış oluyoruz.''
15 MİLYON LİRALIK PROJE
Projenin 15 milyon lira bedelliği olduğunu ifade eden Akkaya, ''15 milyon liralık harcama oldu. Bunun yüzde 50'si Akşehir Belediyesi bütçesinden, geri kalanlar da bazı fonlardan temin edildi. En çok da Konya Valimizin desteğiyle bu tarihi yapıları emlak paylarından temin edilen kültür varlıkları koruma payından temin etmiş olduk. Burası adeta kültür sokağı. Film çekimlerine de imkan olacak. Bu sokağın devamında tarihi Ermeni Kilisesi var. Orada restore ediliyor ve orayı sanat galerisine çevireceğiz. Bir de Ermeni Hamalı var. 1800'lü yıllar sonunda yapılmış. Onu da restore edip, restorana çevireceğiz. Nasreddin Hocamızın türbesini ziyareti için gelen turistler, tarihi sokakta alışveriş yapıp, tarihi evlerin bulunduğu sokakları gezecekler, sanat galerisinde çeşitli sanatsal etkinlikleri izleyecek, tarihi Ermeni Hamamı'ndaki restoranda yemeğini yiyip, en son noktada şelalenin bulunduğu kent ormanında dinlenerek geziyi tamamlayacaklar'' diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Akşehir evleri ile Safranbolu evlerine rakip oluyorAkşehir evleri ile Safranbolu evlerine rakip oluyorAkşehir evleri ile Safranbolu evlerine rakip oluyorAkşehir evleri ile Safranbolu evlerine rakip oluyor

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