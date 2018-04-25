Akşehir’de yangına jandarma müdahalesi

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir apartmanın garajında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.
Yangın, Selçuk Mahallesi Atatürk Caddesindeki bir apartmanın garajında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın garajındaki kalorifer tesisat boruları kesilirken çıkan kıvılcımlar içeride bulunan koltuk ve buna benzer eşyaya sıçrayarak tutuşturdu. Yangına, ilk olarak apartmanın yakınında bulunan Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler yangın söndürme tüpleri ve su sıkarak müdahale etti. Jandarma görevlileri yangının büyümesini engellerken, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü.
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