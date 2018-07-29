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Akseki'de tur otobüsü 2 otomobille çarpıştı: 2 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında 2 otomobille Çinli turistleri taşıyan tur otobüsünün karıştığı kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akseki'de tur otobüsü 2 otomobille çarpıştı: 2 ölü (2)

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında 2 otomobille Çinli turistleri taşıyan tur otobüsünün karıştığı kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin otomobilde bulunan Kemal Karataş (31) ile Ömer Karataş (2) olduğu belirtildi.

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Akseki'de tur otobüsü 2 otomobille çarpıştı: 2 ölü (2)Akseki'de tur otobüsü 2 otomobille çarpıştı: 2 ölü (2)

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