Akseki'de tur otobüsü 2 otomobille çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı (4)

DURUMU AĞIR OLAN TURİST ANTALYA'DA

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında tur otobüsüyle 2 otomobilin karıştığı kazada yaralanan Çinli turistlerden durumu ağır olan biri için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterden yardım istendi. Kaza yerinden ambulansla helikoptere alınan yaralı turist, Antalya'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesinde bulunan İl Hava Ambulansı Merkezi'ne iniş yapan helikopterden alınan 40'lı yaşlardaki kadın turist, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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