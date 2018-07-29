Akseki'de tur otobüsü 2 otomobille çarpıştı, yaralılar var (1)

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Akseki ilçesi yakınlarında Çinli turistleri taşıyan tur otobüsüyle 2 otomobil çarpıştı. Yaralıların olduğu kaza yerine, kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kaza, sabah saatlerinde Akseki- Antalya karayolunun Geriş Mahallesi yol sapağında meydana geldi. Çinli turistleri taşıyan yolcu otobüsüyle 2 otomobil çarpıştı. Yaralıların olduğu belirtilen, Akseki'ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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