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Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazan 2 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 12:48 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI - Cengiz ÇOBAN -  İstanbul DHA -  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her An Her şey Olabilir" yazısını yazan 2 kişi gözaltına alındı.

Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazan 2 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI - Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her An Her şey Olabilir" yazısını yazan 2 kişi gözaltına alındı.
Meral Akşener'in, Üsküdar Beyberbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara 27 Nisan akşamı sprey boyayla 'Her an herşey olabilir' yazıldı. Bunun üzerine Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda iki kişinin eşkalini belirleyerek dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla duvara yazı yazdığı belirlenen Burak G. (23) ve 14 yaşındaki öğrenci E.T. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden Burak G., bir televizyon dizisinden etkilendiğini, tehdit amacı gütmediklerini, duvarın karşısındaki Akşener'in evini de bilmediklerini öne sürdü. Polis ekipleri, nöbetçi savcının talimatıyla Burak G. hakkında 'Nitelikli Tehdit' suçundan işlem başattı. E.T. ise, savcının talimatı üzerine yaşı küçük olması sebebiyle Üsküdar Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. E.T.'nin de önümüzdeki Pazartesi günü adliyeye ifade vermeye gitmesinin aileye iletildiği öğrenildi. Burak G. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

(FOTOĞRAFLI)

Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazan 2 kişi gözaltına alındıAkşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazan 2 kişi gözaltına alındıAkşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazan 2 kişi gözaltına alındıAkşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazan 2 kişi gözaltına alındı

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