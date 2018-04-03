Aksoy: “Listelerin Akkuş’un üzerinde olduğunu ve çantasına bakılmasını söyledim”

FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili soruşturmada eski Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan ve çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ile "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç, Bilal D. ve Ali Y. katıldı. Tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz G, Hakan K, Ali Ç, Kemal Ş, Ertuğrul Y, Murat Y, Ayhan Ş, Erkan D, Mustafa E, İbrahim Ç. ve Duran D. ile SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu. Tutuksuz sanık Ali B. ise duruşmaya katılmadı.

15 Temmuz’da saat 20.06’daki darbe girişimi mesajı

Duruşmanın ilk gününde dinlenen şahitleren Uzman Çavuş Deniz Yılmaz, 1991’de askeri okuldan mezun olduğunu, Türkiye genelinde WhatsApp üzerinden 91’liler grubu oluşturulduğunu söyledi. Yılmaz, söz konusu 91’liler grubundan saat 20.00 sıralarında darbe girişimi olduğu ve FETÖ’nün Genelkurmay Başkanlığı’na yönelik bir harekette bulunulduğuyla ilgili bir mesaj paylaşıldığını belirterek, "Ben, Osmangazi ilçe grubuna, daha evden çıkmadan saat 20.06’da, Genelkurmay Başkanlığı’nda FETÖ’cülerin darbe girişiminde bulunduğu mesajını attım. Çoğu personelin bu mesaj sonrası haberi olması lazım. WhatsApp’a yazılan mesajdan 15-20 dakika sonra, sanık Ali Ç. teğmenin emri üzerine, ortak gruptan ’İdeolojik içerikli yazı paylaşılmasın’ diye bir mesaj düşürüldü. Sonra söz konusu grup zaten kapandı" dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbe girişimi gecesi, saat 20.06’da, ’Fetullahçı askerler genelkurmay komuta kademesini ele geçirmeye çalıştı diye haber geçiyor’ şeklinde Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı grubuna atılan mesaj bana ait. Ben evden çıkmadan gelen bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu mesajı ortak WhatsApp grubuna attım. Bir kaç dakika sonra da ’Doğruysa Allah bu devleti ve Türk ordusunu her türlü hainlikten korusun’ diye mesaj attım. Ardından bazı mesajlar da geldi. 22.49’da, ’Arkadaşlar 2 saat daha teyakkuzda kalın, sonra normale dönün’ şeklinde mesaj karargahtan geldi."

"’Çantasında sıkıyönetim listeleri var, gözaltına alın ihbarı"

Dinlenen diğer şahitlerden Astsubay Burhani Aksoy, darbe girişimi sırasında Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli olduğunu belirterek, "Darbe girişimini izinde evdeyken televizyondan öğrendim. Tanıdığım ve güvendiğim, vatansever olduğunu bildiğim Harun Özmen’i aradım. Keles ilçesinde darbeyle ilgili bir gelişme olup olmadığını sordum, o da kendisinin de komutanlığa çağrıldığını söyledi" diye konuştu.

Aksoy, Özmen’in ilçe jandarmaya geldiğinde sıkıyönetim mesajı listesinin gelmiş olduğunu söylediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Mesajların içeriğini sorduğumda, Akkuş’un sıkıyönetim komutanı olduğu ve 81 ilin sıkıyönetim komutanlarının isim listesinin bulunduğunu söyledi. Ben de ona emrin yasal bir mesaj olmadığını, bir kalkışma olduğunu söyledim. Sıkıyönetim ilan edildiğinde biri gelip şunu bunu gözaltına al derse uymamasını, hatta emri vereni vurmasını söyledim. Darbecileri etkisiz hale getirmek gerektiğini söyledim. Daha sonra bu mesajı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan, paralel yapı operasyonlarını takip eden polis memuru Yusuf Akbulut’u arayıp ilettim. Sıkıyönetim komutanlarının isimlerini içeren listelerin Akkuş’un üzerinde veya çantasında olduğunu, derhal Akkuş’un gözaltına alınması gerektiğini söyledim. Bu ihbarımı müdürlüğe ilettiğini söyledi, ben özellikle çantasına bakılmasını söyledim. Daha sonra da Akkuş’un gözaltına alındığını bana bildirdi."

Dinlenen diğer sanık Harun Özmen ise, "Ben darbe girişimi sırasında Keles’te çalışıyordum, Genelkurmaydan gelen mesajı gördüm. Sonra Burhani Aksoy komutanım beni arayıp, ’Bu emir yasa dışıdır, kaymakam bile olsa size emri dayatmaya çalışana silah kullanın’ dedi. Sonra Hakan Kan uzman çavuşun yanında bir askerle sıkıyönetim listelerini alıp ilçe emniyete gittiğini ve polise doğru listeyi sallayıp ’Birazdan görüşeceğiz’ dediğini duydum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların, şahit beyanlarıyla alakalı savunmalarını almak üzere duruşmayı yarına erteledi.