Aksu'da 2 hektar orman alanı yandı (2) - Yeniden

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki ormanlıkta çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık yandı.
Aksu'ya bağlı Çalkaya Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında yangın başladı. Trafodan kaynaklandığı tahmin edilen yangına, Aksu ve Antalya Büyükşehir belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve 50 kişilik personel, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale etti. Bölgede oturan ve ellerindeki çalılarla yangını söndürmeye çalışanlar, alevlerin evlere sıçrama tehlikesiyle korku yaşadı.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 2 hektar ormanlık kül oldu.
FOTOĞRAFLI
Meteoroloji uyardı, Ankara yine sel altında kaldı
Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması
Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü
Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum