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Aksu'da 2 hektar orman alanı yandı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki ormanlıkta çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

Aksu'da 2 hektar orman alanı yandı (2) - Yeniden

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki ormanlıkta çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık yandı.
Aksu'ya bağlı Çalkaya Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında yangın başladı. Trafodan kaynaklandığı tahmin edilen yangına, Aksu ve Antalya Büyükşehir belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve 50 kişilik personel, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale etti. Bölgede oturan ve ellerindeki çalılarla yangını söndürmeye çalışanlar, alevlerin evlere sıçrama tehlikesiyle korku yaşadı.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 2 hektar ormanlık kül oldu.

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Aksu'da 2 hektar orman alanı yandı (2) - YenidenAksu'da 2 hektar orman alanı yandı (2) - YenidenAksu'da 2 hektar orman alanı yandı (2) - YenidenAksu'da 2 hektar orman alanı yandı (2) - Yeniden

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