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Aksu'daki orman yangınında hasar tespiti yapılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde dün çıkan orman yangınında zarar gören 60 hektarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Aksu'daki orman yangınında hasar tespiti yapılıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Aksu ilçesinde dün çıkan orman yangınında zarar gören 60 hektarda hasar tespit çalışmaları başladı. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, "İlk belirlemelere göre 300 dönüm sera alanı ile 20 dönüm narenciye bahçesi zarar gördü. Devletimizden burası için çiftçilere acil destek istiyoruz" dedi.
Aksu ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, 6 helikopter, 3 uçak, 39 arazöz, 32 teknik eleman, 9 dozer, 2 greyder ve bölge sakinlerinin müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı. Yangının ardından Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Kurşunlu ve Murtuna mahallelerinde 60 hektar alanı kapsayan yangında ilk belirlemelere göre kullanılmayan 3 ev, narenciye bahçeleri ve 8 sera zarar gördü.
Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de bölgede inceleme yapıp, çiftçilerle görüştü. Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Alp, Kurşunlu ve Murtuna mahallelerini kapsayan orman yangında 60 hektar alanın zarar gördüğünü vurguladı. Ormanlık alanın yanı sıra sera ve narenciye bahçelerinde büyük hasar meydana geldiğine dikkat çeken Alp, "Canımız yandı. Tarım arazilerimizde de büyük hasar mevcut. Tarım arazilerimizde tespit çalışmaları başladı. Çiftçilerimizden aldığımız bilgiye göre, Kurşunlu ve Murtuna mahallemizde ilk belirlemelere göre, 300 dönüm sera alanı, zeytin, limon-portakal bahçelerini kapsayan 200 dönüm narenciye alanı zarar gördü. Tespitlerimiz devam ediyor. İlk anda belirlediğimiz zarar bu" diye konuştu.
Antalya'nın coğrafi yapısı ve iklimi dolayısıyla orman yangınlarının sık görüldüğüne dikkati çeken Alp, çiftçilerin sigorta sistemine geçiş yapması gerektiğini vurguladı. TARSİM'in şartlarının biraz yumuşatılarak çiftçilere kolaylık sağlanmasını talep eden Alp, "Yangında canımız, ormanımız, seralarımız yandı. Çiftçiler sürekli bunu yaşıyor. Devletimizden burası için çiftçilere acil destek istiyoruz. Çiftçiler mağdur durumda" dedi.
Çiftçilerin hasar gören tarım alanlarındaki zararı hakkında bilgi veren Alp, "1 dönüm sera alanının maliyeti 18 bin ile 35 bin lira arasında değişiyor. Narenciyede ağacın yaşına göre maliyeti değişir. 300 dönüm sera alanında 600 milyon lira civarında çiftçinin zararı var. Çiftçinin bankada 5 kuruş parası yok. Devletimizden yangında zarar gören çiftçilerimiz için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Aksu'daki orman yangınında hasar tespiti yapılıyorAksu'daki orman yangınında hasar tespiti yapılıyorAksu'daki orman yangınında hasar tespiti yapılıyorAksu'daki orman yangınında hasar tespiti yapılıyor

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