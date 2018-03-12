Akü hırsızı polisin kucağına düştü

Antalya’nın Aksu ilçesinde boş alanda park halinde bulunan 8 otobüsten 16 adet akü çalan bir kişi, polis ekiplerinin yaptığı araştırma sırasında dikkat çekerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Soğucaksu Mahallesinde bir benzin istasyonunun önünde bulunan boş alanda park halinde bulunan 8 otobüsten 16 adet akü çalındığı ihbarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Polislerin çevrede yaptığı araştırmada bir taksicinin ifadesine başvuruldu. Taksici ifadesinde petrol istasyonundan taksi istenilmesi üzerine olay yerine gittiğini ve burada bulunan bir kişinin taksisine 6 adet aküyü yükleyerek, Hüsnü Karakaş Mahallesinde bulunan bir hurdacıya gittiklerini, aküleri iş yerinde bulunan bir şahısla indirdiklerini ifade etti.

Polis ekipleri taksicinin ifadesi doğrultusunda akülerin indirildiği hurdacı dükkanında yaptığı aramada, hurda halde bulunan bir buzdolabının içerisine gizlenmiş 6 adet akü ele geçirdi. Ekipler, iş yerinde bulunan çocuğun ifadesinden akülerin Y.E.G. isimli şahsın getirdiğini ve 200 TL karşılığında sattığı bilgisine ulaştı. Bu esnada hurdacı dükkanına gelen bir kişiden şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada üzerinden kimlik çıkmayan şahsın aküleri getiren Y.E.G. olduğunu tespit etti. Şüpheli Y.E.G. hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suça Sürüklenen Çocuk A.S.’nin Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi” suçundan işlemleri devam ettiği öğrenildi.